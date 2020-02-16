Сон в матче с «Астон Виллой» не реализовал пенальти, но сам добил мяч в ворота

В матче 26-го тура чемпионата Англии бирмингемская «Астон Вилла» принимает лондонский «Тоттенхэм Хотспур». После первого тайма гости ведут со счётом 2:1.
Счёт был открыт в начале матча. На девятой минуте мяч в свои ворота отправил бельгийский защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд. В середине тайма бельгиец сравнял счёт, на этот раз поразив ворота соперника.
Уже в компенсированное время арбитр Мартин Аткинсон назначил пенальти в ворота бирмингемцев, воспользовавшись видеоповтором. Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин исполнил пенальти, но голкипер хозяев Пепе Рейна отбил мяч. Тем не менее корейский нападающий оказался первым на добивании и со второй попытки отправил мяч в цель.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Астон Вилла», набрав 25 очков, занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (37) — на 6-м месте.
- 16 февраля 2020
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