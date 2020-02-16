Сон Хын Мин — первый азиатский игрок, забивший 50 голов в АПЛ
Корейский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин стал первым азиатским игроком, который забил 50 голов в английский Премьер-лиге.
Юбилейным для корейца стал гол в матче 26-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (в данный момент счёт 2:2, идёт 2-й тайм).
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Сон Хын Мин перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» из леверкузенского «Байера» летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 21 матче чемпионата Англии (20 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей, отдал семь результативных передач, а также получил две красные карточки. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до лета 2023 года.
Гол Сона после сольного прохода признан лучшим в АПЛ по итогам декабря
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