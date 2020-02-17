«Реал» — «Сельта»: Смолов был заменён на 70-й минуте матча

В эти минуты в Мадриде проходит матч 24-го тура испанской Примеры. «Реал» принимает «Сельту».
Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов вышел в стартовом составе. Россиянин в итоге провёл на поле 70 минут, затем его заменил Денис Суарес.
Счёт на 7-й минуте открыл сам Смолов. Нападающий получил мяч у линии чужой штрафной и пробил в угол ворот Тибо Куртуа. На 52-й минуте хозяевам удалось отыграться. После передачи Марсело от лицевой линии Тони Кроос ударом в угол восстановил равновесие. На 64-й минуте «Реал» заработал пенальти, Эден Азар заставил сфолить голкипера соперника. 11-метровый удар в итоге реализовал Серхио Рамос.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.
«Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры. Мадридский клуб в 23 турах набрал 52 очка. Столько же баллов и у «Барселоны», но каталонцы уже провели свой матч в 24-м туре Примеры, победив «Хетафе» (2:1).
«Сельта» занимает 18-е место в турнирной таблице Примеры, находясь в зоне вылета. Клуб из Виго набрал 20 очков в 23 турах.
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