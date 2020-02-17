Андре Гомеш, сломавший четыре месяца назад ногу, принял участие в двухсторонке «Эвертона»

Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш, получивший тяжёлую травму в матче 11-го тура с «Тоттенхэм Хотспур», принял участие в двухстороннем матче ливерпульцев. Гомес отыграл 60 минут в двухстороннем матче первой команды и молодёжной команды «Эвертона» U-23, сообщает Sky Sports.

Гомеш впервые после травмы принимал участие в матче. Врачи «Эвертона» не обнаружили у португальца никаких проблем со здоровьем.

В матче 11-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1) португалец получил перелом голеностопа со смещением в результате контакта с нападающим лондонского клуба Сон Хын Мином.

Гомеш перешёл в «Эвертон» летом 2018 года из «Барселоны» на правах аренды за € 2,25 млн. Через год английский клуб выкупил трансфер футболиста за € 25 млн. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провёл 8 матчей в АПЛ.