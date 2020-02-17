Гуллит считает, что «Милану» стоит назначить Райкарда

Бывший полузащитник «Милана» Руд Гуллит полагает, что его бывший партнёр по сборной Нидерландов Франк Райкард может возглавить итальянский клуб.

«Почему бы «Милану» не пригласить Райкарда? Если вы хотите играть в атакующий футбол, нужно пригласить голландского тренера. Да, я знаю, что Кларенс Зеедорф предпринимал попытки тренировать «Милан» несколько лет назад. Но он поплатился за неопытность, и ему дали слишком мало времени», — приводит слова Гуллита La Gazzetta dello Sport.

В этом сезоне «Милан» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Стефано Пиоли набрали 32 очка в 23 турах Серии А. Следующий матч в лиге клуб проведёт дома с «Торино». Встреча состоится сегодня, 17 февраля.