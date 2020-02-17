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Гуллит считает, что «Милану» стоит назначить Райкарда

Гуллит считает, что «Милану» стоит назначить Райкарда
Футбол / Италия 0

Бывший полузащитник «Милана» Руд Гуллит полагает, что его бывший партнёр по сборной Нидерландов Франк Райкард может возглавить итальянский клуб.

«Почему бы «Милану» не пригласить Райкарда? Если вы хотите играть в атакующий футбол, нужно пригласить голландского тренера. Да, я знаю, что Кларенс Зеедорф предпринимал попытки тренировать «Милан» несколько лет назад. Но он поплатился за неопытность, и ему дали слишком мало времени», — приводит слова Гуллита La Gazzetta dello Sport.

В этом сезоне «Милан» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Стефано Пиоли набрали 32 очка в 23 турах Серии А. Следующий матч в лиге клуб проведёт дома с «Торино». Встреча состоится сегодня, 17 февраля.

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