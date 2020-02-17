Экс-президент «Барселоны» подаст в суд на Бартомеу из-за скандала с критикой игроков

Бывший кандидат в президенты «Барселоны» Агусти Бенедито сообщил, что он собирается подать в суд на нынешнего главу каталонского Хосепа Бартомеу.

Ранее сообщалось, что «Барселона» наняла компанию для защиты имиджа Бартомеу в социальных сетях. Цель состоит в том, чтобы создать общественное мнение через социальные сети и защитить репутацию Бартомеу, очистить имидж всего совета директоров, а вместо этого нанести ущерб бывшим игрокам, нынешнему составу и противникам совета директоров.



Компания, с которой заключался контракт, управляет 100 аккаунтами в «Tвиттере» и «Фейсбуке». Нападениям подвергались социальные сети таких людей, как Лионель Месси, Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Хави и Карлес Пуйоль.



«Их действия не останутся безнаказанными. Они точно ответят в суде», – написал Бенедито в своём «твиттере».