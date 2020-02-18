Сулейманов рассказал, как играл на ящик грушевого напитка

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, как в детстве он играл на ящик грушевого напитка.

«У нас был очень футбольный двор. Когда играли взрослые, то нас если и брали, то на ворота. Иногда разрешали бегать в поле, потому что были пацаны, у которых неплохо получалось. Когда рубились двор на двор, то собиралось много зрителей.



Играли на асфальте, рядом гаражи. Бегали практически каждый день. Смотришь, как взрослые гоняют, как ругаются, нервы, накал… Потом уже и мы подтянулись. Тоже играли за наш двор. Играли на ящик. Был такой напиток грушевый. После матча пили. Помню, много забивал в таких играх. Сейчас уже всего этого меньше. Хоть поля искусственные, но дети уже мало выходят. Все в телефонах сидят», — рассказал Сулейманов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.