ВАР отменил два гола «Челси» в матче с «МЮ»

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Два гола «Челси» в этом матче были отменены после вмешательства системы ВАР. Сначала на 55-й минуте немецкий защитник лондонцев Антонио Рюдигер после после подачи с углового оторвался от опекуна и поразил ворота Давида де Хеа. Однако взятие ворот было отменено из-за толчка в спину игрока «Манчестер Юнайтед» Брендона Уильямса со стороны защитника «Челси» Сезара Аспиликуэты.

Видео отменённого гола Рюдигера можно посмотреть на «Чемпионате».

На 77-й минуте был отменён гол нападающего «аристократов» Оливье Жиру после подачи с фланга от вышедшего на замену Мэйсона Маунта. В этом случае гол не был засчитан из-за нахождения в офсайде французского форварда «Челси».

Видео отменённого гола Жиру можно посмотреть на «Чемпионате».

«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (41) — на 4-м месте.