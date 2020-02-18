Магуайр: это была естественная реакция. Думал, что Батшуайи упадёт на меня

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Магуайр объяснил эпизод с нападающим «Челси» Миши Батшуайи.
«Что касается эпизода с Батшуайи, я знаю, что коснулся его. Подумал, что он упадёт на меня, у меня была естественная реакция — я выпрямил ногу, чтобы остановить его. Возможно, на камерах и по телевизору выглядело иначе, но это не было ударом, у меня не было никакого намерения.
Думаю, что не удалить меня было правильным решением. Я понимал, что задел его, но совершенно не хотел причинять ему боль. Это была лишь естественная реакция. Я извинился перед Батшуайи. Было приятно, что арбитр понял этот эпизод», — сказал Магуайр в послематчевом интервью Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» поднялся на 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрал 38 очков. «Челси» (41) располагается на 4-м месте.
- 18 февраля 2020
-
11:17
-
10:59
-
10:58
-
10:42
-
10:16
-
10:14
-
10:04
-
10:00
-
09:40
-
09:35
-
09:34
-
09:30
-
09:22
-
09:20Сулейманов: Это'О отбил мне пятюню Эксклюзив
-
09:00
-
08:55
-
07:23
-
06:56
-
06:36
-
06:12
-
05:53
-
05:33
-
04:12
-
03:42
-
02:11
-
02:00
-
01:40
-
00:55
-
00:42
-
00:32
-
00:28
-
00:25
-
00:01
- 17 февраля 2020
-
23:47
-
23:38