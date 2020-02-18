Магуайр: это была естественная реакция. Думал, что Батшуайи упадёт на меня

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Магуайр объяснил эпизод с нападающим «Челси» Миши Батшуайи.

«Что касается эпизода с Батшуайи, я знаю, что коснулся его. Подумал, что он упадёт на меня, у меня была естественная реакция — я выпрямил ногу, чтобы остановить его. Возможно, на камерах и по телевизору выглядело иначе, но это не было ударом, у меня не было никакого намерения.



Думаю, что не удалить меня было правильным решением. Я понимал, что задел его, но совершенно не хотел причинять ему боль. Это была лишь естественная реакция. Я извинился перед Батшуайи. Было приятно, что арбитр понял этот эпизод», — сказал Магуайр в послематчевом интервью Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» поднялся на 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрал 38 очков. «Челси» (41) располагается на 4-м месте.