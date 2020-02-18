Лапорта: руководство «Барселоны» должно уйти в отставку. Их мафиозные методы возмутительны

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на новость о сотрудничестве клуба с компанией для защиты нынешнего главы сине-гранатовых Хосепа Марии Бартомеу от критики в социальных сетях.
«Просто возмутительно, что они используют свои мафиозные методы, чтобы испортить имидж клуба. Вся эта история вновь показала их некомпетентность, и они в панике пытаются всё скрыть. Они обязаны уйти в отставку», — написал Лапорта в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что цель нанятой сине-гранатовыми компании состояла в том, чтобы создать общественное мнение через социальные сети и защитить репутацию Бартомеу, очистить имидж всего совета директоров, а вместо этого нанести ущерб бывшим игрокам, нынешнему составу и противникам совета директоров. Компания, с которой якобы заключался контракт, управляет 100 аккаунтами в «Tвиттере» и «Фейсбуке». Нападениям подвергались социальные сети таких людей, как Лионель Месси, Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Хави и Карлес Пуйоль.
- 18 февраля 2020
-
15:58
-
15:54
-
15:40
-
15:34
-
15:29
-
15:11
-
14:55
-
14:36
-
14:25
-
14:03
-
14:01
-
14:00
-
13:41
-
13:33
-
13:04
-
12:54
-
12:50
-
12:36
-
12:20
-
12:19
-
12:08
-
11:52
-
11:51
-
11:17
-
10:59
-
10:58
-
10:42
-
10:16
-
10:14
-
10:04
-
10:00
-
09:40
-
09:35
-
09:34
-
09:30