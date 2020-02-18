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16-летняя дочь Малафеева живёт отдельно из-за скандала с родителями

16-летняя дочь Малафеева живёт отдельно из-за скандала с родителями
Футбол / РПЛ 0

16-летняя Ксения Малафеева, дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, стала жить отдельно из-за ухудшения отношений с родителями.

«У нас в семье есть определённые правила, которые нужно соблюдать. Например не ругаться матом, поскольку это разлагает среду вокруг. Ходить в школу, делать домашние задания, найти какое-то увлечение по душе. Я не знаю, как вы справляетесь с переходным возрастом детей, но мы пошли на такую меру.

Я бы хотела, чтобы нас на время оставили в покое с этой ситуацией. Мы её обязательно решим, и я об этом расскажу. Просто Ксюше нужно пожить отдельно, чтобы понять, какие ошибки в поведении она допускает. Мы всегда находимся с ней рядом», — рассказала жена Малафеева Екатерина.

Ксения является неродной дочерью жены Малафеева. Её мама погибла в 2011 году в автомобильной аварии в Санкт-Петербурге.

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