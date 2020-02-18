Бартомеу — о финансовом фэйр-плей: «Барселона» всегда строго соблюдает правила

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу высказался о правилах финансового фэйр-плей в футболе.
«Хотим объяснить модель, по которой функционирует «Барселона». Это клуб с традициями, которым владеют 144 тысячи членов «Барселоны». Здесь царят демократические принципы и свобода самовыражения. Этот клуб всегда строго соблюдает правила.
В связи с этим мы благодарим УЕФА, что в последние годы организация так неукоснительно следует принципам финансового фэйр-плей. Мы следим за этим в „Барселоне“. Именно поэтому готовы поддержать любую инициативу УЕФА, которая действует во благо футбола», — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.
Напомним, ранее УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. «Горожане» намеренно завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть убытки.
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