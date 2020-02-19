Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» может заплатить за Лаутаро Мартинеса больше € 111 млн

«Барселона» может заплатить за Лаутаро Мартинеса больше € 111 млн
Футбол / Испания 0

«Барселона» летом намерена купить аргентинского нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса и может заплатить за него больше € 111 млн, утверждает Calciomercato.

По данным источника, в пользу возможной сделки может сыграть тот факт, что клубы находятся в хороших отношениях. «Интер» оценивает игрока в € 150 млн, но сумма отступных в его контракте составляет € 111 млн. «Барселона» готова заплатить больше клаусулы, но хочет выплатить сумму в рассрочку, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей.

Не исключено, что в сделку будут включены игроки каталонского клуба. Ранее сообщалось, что «Интер» интересовался чилийским полузащитником Артуро Видалем, но «Барселона» отказалась продавать его в январе.

Напомним, что Мартинесом также интересуется «Реал», но «Королевский клуб» пока не обозначал свой интерес конкретно.

«Барселона» заплатит € 20 млн за форварда «Леганеса»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020