«Барселона» может заплатить за Лаутаро Мартинеса больше € 111 млн

«Барселона» летом намерена купить аргентинского нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса и может заплатить за него больше € 111 млн, утверждает Calciomercato.
По данным источника, в пользу возможной сделки может сыграть тот факт, что клубы находятся в хороших отношениях. «Интер» оценивает игрока в € 150 млн, но сумма отступных в его контракте составляет € 111 млн. «Барселона» готова заплатить больше клаусулы, но хочет выплатить сумму в рассрочку, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей.
Не исключено, что в сделку будут включены игроки каталонского клуба. Ранее сообщалось, что «Интер» интересовался чилийским полузащитником Артуро Видалем, но «Барселона» отказалась продавать его в январе.
Напомним, что Мартинесом также интересуется «Реал», но «Королевский клуб» пока не обозначал свой интерес конкретно.
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