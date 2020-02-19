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Мёнье и Верратти не помогут «ПСЖ» в ответном матче с «Боруссией»

Мёнье и Верратти не помогут «ПСЖ» в ответном матче с «Боруссией»
Футбол / Лига чемпионов 0

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой немецкой команды со счётом 2:1.

27-летний итальянский полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти и 28-летний бельгийский защитник Тома Мёнье пропустят ответный матч с «Боруссией» из-за перебора жёлтых карточек.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Боруссия» Д состоится 11 марта в Париже.

Напомним, действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.

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