Сауль: все хотят, чтобы «Атлетико» вылетел

25-летний полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес, ставший автором единственного и победного гола в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» (1:0), подвёл итоги встречи.
«Игроки «Атлетико» не переставали верить и продолжали работать. Хоть все и хотят, чтобы мы вылетели, но мы продолжаем свой путь, матч за матчем, выполняя нашу работу благодаря усилиям всей команды. Мы были очень хороши в обороне, действовали слаженно, потому что у соперника есть очень опасные игроки, например, Мане и Салах, которым обязательно нужно ограничивать свободное пространство.
Я очень хотел забить, в последнее время получаю много критики, и я рад помочь команде на своем стадионе. Поддержка на стадионе была потрясающей, мне это напомнило игры на «Кальдероне». Многие люди нас критикуют, но есть и те, кто поддерживает нас и в плохие моменты, за это мы благодарим вас. Для нас это важно», — приводит слова Сауля Marca.
В текущем сезоне Сауль принял участие в 33 играх за «Атлетико» и отметился 3 забитыми мячами.
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