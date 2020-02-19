Нагельсман: отношусь к Моуринью с огромным уважением. Он оказал большое влияние на футбол

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».
«Перед каждым матчем я немного нервничаю. Но это точно не самый важный матч в истории нашего клуба. Мы хотим выйти в четвертьфинал, но для начала нужно успешно сыграть первый поединок на выезде.
9 февраля в Мюнхене мы добились нулевой ничьей в матче с «Баварией». Тогда было видно, что небольшой хаос нам только на руку. Надеюсь увидеть его снова завтра вечером.
К Жозе Моуринью отношусь с огромным уважением. Он завоевал множество титулов и оказал большое влияние на европейский футбол», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.
Матч «Тоттенхэма» с «РБ Лейпциг» состоится сегодня, 19 февраля. Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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