Брат Кимпембе оскорбил Тухеля после поражения «ПСЖ» от «Боруссии»
Брат защитника «ПСЖ» Преснеля Кимпембе Блако нецензурно оскорбил главного тренера парижского клуба Томаса Тухеля после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», в котором французский клуб уступил со счётом 1:2.
«Надеюсь, ты доволен, Тухель. Сукин ты сын. Твою мать. Шутка, брат, шутка», — сказал Блако в эфире в своём «инстаграме».
Ранее форвард клуба Неймар раскритиковал «ПСЖ» после поражения в матче с «Боруссией» из-за неучастия в последних матчах команды.
Ответный матч между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 11 марта в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Напомним, действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.
Неймар раскритиковал «ПСЖ» после поражения в матче с «Боруссией»
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