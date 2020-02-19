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«Манчестер Сити» может столкнуться с новым расследованием УЕФА

«Манчестер Сити» может столкнуться с новым расследованием УЕФА
Футбол / Лига чемпионов 0

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжит проводить расследование в отношении «Манчестер Сити», сообщает The Guardian.

По информации источника, из-за завышения спонсорских контрактов в период с 2012 по 2016 год УЕФА намерен провести проверку соглашений с компанией Abu Dhabi, партнёрство с которой датировано 2016 годом. В УЕФА намерены выяснить, оцениваются ли подписанные контракты подлинной рыночной стоимостью или владелец «Манчестер Сити» вкладывает деньги в клуб под видом коммерческого спонсорства.

Напомним, «Манчестер Сити» уже отстранён от участия в еврокубковых соревнованиях под эгидой УЕФА за финансовые махинации, а также оштрафован на € 30 млн. «Горожане» намеренно завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть убытки.

Финансовые потери «Манчестер Сити» из-за санкций УЕФА составят примерно £ 300 млн
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