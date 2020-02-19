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«Аталанта» — «Валенсия», Лига чемпионов: прямой эфир матча начнётся 18 февраля в 23:00

«Аталанта» — «Валенсия», Лига чемпионов: прямой эфир матча начнётся 18 февраля в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 19 февраля, на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Аталанта» — «Валенсия» на «Чемпионате»

Обслужит встречу английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ему будут ассистировать судьи на линиях Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный судья — Мартин Аткинсон.

Ответная встреча «Валенсия» — «Аталанта» состоится 10 марта в Валенсии на стадионе «Месталья».

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