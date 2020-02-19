Жена Икарди: я не знаю, останется Мауро в Париже или вернётся в Милан
Ванда Нара, супруга и агент форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, рассказала о планах аргентинца. Нападающий перешёл в «ПСЖ» на правах аренды, а права на него принадлежат «Интеру».
«Перейдёт ли Мауро в «Ювентус»? Я не знаю. Я не знаю, вернётся он по окончании сезона в Милан или останется в Париже. В футболе никогда не знаешь, что будет дальше.
Он сам примет решение, и я последую за ним. Я прекрасно знаю Мауро, знаю, чего он хочет, что делает его счастливым. Я буду следовать за ним как его супруга и агент», — цитирует Нару Football Italia.
В текущем сезоне Икарди забил 11 мячей в 18 матчах французской Лиги 1. По данным ряда источников, «ПСЖ» может выкупить игрока в конце сезона за € 70 млн. Ранее у него возник конфликт с руководством «Интера».
«Ювентус» хочет заполучить Икарди в обход «Интера»
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