Жена Икарди: я не знаю, останется Мауро в Париже или вернётся в Милан

Ванда Нара, супруга и агент форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, рассказала о планах аргентинца. Нападающий перешёл в «ПСЖ» на правах аренды, а права на него принадлежат «Интеру».

«Перейдёт ли Мауро в «Ювентус»? Я не знаю. Я не знаю, вернётся он по окончании сезона в Милан или останется в Париже. В футболе никогда не знаешь, что будет дальше.

Он сам примет решение, и я последую за ним. Я прекрасно знаю Мауро, знаю, чего он хочет, что делает его счастливым. Я буду следовать за ним как его супруга и агент», — цитирует Нару Football Italia.

В текущем сезоне Икарди забил 11 мячей в 18 матчах французской Лиги 1. По данным ряда источников, «ПСЖ» может выкупить игрока в конце сезона за € 70 млн. Ранее у него возник конфликт с руководством «Интера».