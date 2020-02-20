Футболистка сборной США: я люблю партнёршу, и люди должны это уважать

Футболистка клуба «Орландо Прайд» и национальной команды США Эшлин Харрис сказала, что долгое время не решалась признаться в нетрадиционной ориентации.

С 2010 года Харрис состоит в романтических отношениях с партнёршей по американской сборной Али Кригер. Пара поженилась в декабре 2019 года.

«Долгое время я держала всё в секрете, несколько раз это съедало меня изнутри. Я продолжала думать о себе молодой, и чем больше пряталась, тем больше эта девочка меня ненавидела. Теперь, когда оглядываюсь назад, расстраиваюсь и злюсь на себя за то, что так долго ждала. Но это процесс, не всё идеально. Сейчас мне не нужно что-то кому-то объяснять или доказывать. Я люблю эту женщину, и люди должны это уважать», — приводит слова Харрис The Telegraph.

Фото можно посмотреть на странице Али Кригер в «Инстаграме».