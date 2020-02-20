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Канте не сыграет с «Баварией» и «Ливерпулем»

Канте не сыграет с «Баварией» и «Ливерпулем»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте пропустит несколько недель из-за травмы, сообщает L'Equipe.

По информации источника, у футболиста диагностирована травма приводящей мышцы, которую француз получил в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:2). Таким образом, 28-летний опорный полузащитник пропустит от двух до трёх недель и не сможет принять участие в матче с «Тоттенхэмом» (22 февраля), игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (25 февраля) и противостоянии с «Ливерпулем» в Кубке Англии (3 марта).

В этом сезоне английской Премьер-лиги Н'Голо Канте принял участие в 18 матчах. Полузащитник сборной Франции стал автором трёх мячей и не отметился результативными передачами.

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