УЕФА назвал претендентов на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

УЕФА в «Твиттере» объявил имена четырёх футболистов, претендующих на приз лучшему игроку по итогам первой недели плей-офф Лиги чемпионов.

1. Защитник мадридского «Атлетико» Ренан Лоди, который помог своей команде со счётом 1:0 обыграть «Ливерпуль».

2. Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, ставший автором дубля в матче с «Пари Сен-Жермен» (2:1).

3. Защитник «Аталанты» Ханс Хатебур, забивший два мяча в победной встрече с «Валенсией» (4:1).

4. Голкипер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис, совершивший четыре сейва в матче с «РБ Лейпциг» (0:1).

25 февраля в плей-офф Лиги чемпионов «Наполи» на своём поле сыграет с «Барселоной», а «Челси» примет «Баварию». 26 февраля «Ювентус» на выезде встретится с «Лионом», а «Манчестер Сити» будет гостить у мадридского «Реала».