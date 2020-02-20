УЕФА назвал претендентов на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

УЕФА в «Твиттере» объявил имена четырёх футболистов, претендующих на приз лучшему игроку по итогам первой недели плей-офф Лиги чемпионов.
1. Защитник мадридского «Атлетико» Ренан Лоди, который помог своей команде со счётом 1:0 обыграть «Ливерпуль».
2. Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, ставший автором дубля в матче с «Пари Сен-Жермен» (2:1).
3. Защитник «Аталанты» Ханс Хатебур, забивший два мяча в победной встрече с «Валенсией» (4:1).
4. Голкипер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис, совершивший четыре сейва в матче с «РБ Лейпциг» (0:1).
25 февраля в плей-офф Лиги чемпионов «Наполи» на своём поле сыграет с «Барселоной», а «Челси» примет «Баварию». 26 февраля «Ювентус» на выезде встретится с «Лионом», а «Манчестер Сити» будет гостить у мадридского «Реала».
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