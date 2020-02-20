Месси: в нынешнем состоянии «Барселона» недостаточно хороша, чтобы выиграть Лигу чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оценил шансы своей команды выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.
«Нам нужно прогрессировать. Думаю, в нынешнем состоянии мы недостаточно хороши, чтобы бороться за титул Лиги чемпионов. Нам не хватает надёжности. Мы играем нестабильно, надо прекратить допускать глупые ошибки, которые у нас случаются уже целый год. Как было в матчах с «Ромой» и «Ливерпулем»: выходишь на поле и как будто теряешь связь с партнёрами по команде. В Лиге чемпионов достаточно одной детали, чтобы тебя убить, поэтому нам нужно как можно быстрее усвоить идеи нового тренера и набрать лучшую форму», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Наполи». Первый матч пройдёт в Италии 25 февраля, ответный — в Испании 18 марта.
- 20 февраля 2020
-
16:39
-
16:20
-
16:18
-
16:11
-
15:46
-
15:25
-
15:22
-
15:04
-
14:58
-
14:52
-
14:32
-
14:13
-
13:50
-
13:44
-
13:31
-
13:24
-
13:11
-
12:58
-
12:40
-
12:33
-
12:15
-
12:02
-
11:55
-
11:22
-
11:22
-
11:15
-
11:00
-
10:54
-
10:49
-
10:19
-
10:14
-
10:00
-
09:49
-
09:46
-
09:30