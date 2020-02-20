Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Месси: в нынешнем состоянии «Барселона» недостаточно хороша, чтобы выиграть Лигу чемпионов

Месси: в нынешнем состоянии «Барселона» недостаточно хороша, чтобы выиграть Лигу чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оценил шансы своей команды выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Нам нужно прогрессировать. Думаю, в нынешнем состоянии мы недостаточно хороши, чтобы бороться за титул Лиги чемпионов. Нам не хватает надёжности. Мы играем нестабильно, надо прекратить допускать глупые ошибки, которые у нас случаются уже целый год. Как было в матчах с «Ромой» и «Ливерпулем»: выходишь на поле и как будто теряешь связь с партнёрами по команде. В Лиге чемпионов достаточно одной детали, чтобы тебя убить, поэтому нам нужно как можно быстрее усвоить идеи нового тренера и набрать лучшую форму», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Наполи». Первый матч пройдёт в Италии 25 февраля, ответный — в Испании 18 марта.

Месси назвал основных конкурентов «Барселоны» в Лиге чемпионов
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020