Абидаль — о конфликте с Месси: я понял, что некоторые вопросы нужно решать внутри клуба
Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль поделился мнением о своём конфликте с нападающим команды Лионелем Месси.
«Я убежден, что у нас есть команда, которая может претендовать на победу в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.
Месси? Я понял, что некоторые вопросы нужно решать внутри клуба.
Брайтвайт — разносторонний и сильный футболист. Он усилит команду», — приводит слова Абидаля в «твиттере» El Chiringuito.
Ранее Абидаль, комментируя увольнение Эрнесто Вальверде с поста главного тренера «Барселоны», заявил, что футболисты каталонского клуба не до конца выкладывались под руководством бывшего наставника. В ответ на это Месси предложил Абидалю назвать фамилии тех футболистов, которые играли не в полную силу.
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