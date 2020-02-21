Источник: Тарасов сломал ногу и выбыл на длительный срок

Новичок казанского «Рубина» полузащитник Дмитрий Тарасов получил серьёзную травму, сообщает Sport24.



По информации источника, 32-летний футболист сломал ногу и выбыл на длительный срок. Точные сроки восстановления Дмитрия пока неизвестны.



«Рубин» объявил о переходе Тарасова три дня назад, 18 февраля. Хавбек подписал с казанским клубом соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона.



Напомним, контракт Тарасова с «Локомотивом», за который он выступал ранее, истёк летом прошлого года. С того времени игрок находился без клуба. Дмитрий является воспитанником московского «Спартака», однако за первую команду красно-белых так и не сыграл. Выступал также за «Томь» и «Москву». В сборную России вызывался с 2013 по 2017 год. В составе национальной команды полузащитник в 8 матчах забил 1 гол.

Тарасов назвал переход в «Рубин» шансом вернуться в большой футбол