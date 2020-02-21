«Рубин» — о травме Тарасова: диагноз узнаем только после обследования

Пресс-служба «Рубина» в «Твиттере» отреагировала на новость о серьёзной травме полузащитника Дмитрия Тарасова.



«Дмитрий Тарасов получил болезненный удар на тренировке и сразу покинул поле. Диагноз узнаем только после обследования», — говорится в сообщении казанского клуба.



Ранее сообщалось, что 32-летний футболист получил перелом ноги и выбыл на длительный срок.



«Рубин» объявил о переходе Тарасова три дня назад, 18 февраля. Хавбек подписал с казанским клубом соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона. Контракт Тарасова с «Локомотивом», за который он выступал ранее, истёк летом прошлого года. С того времени игрок находился без клуба. Дмитрий является воспитанником московского «Спартака», однако за первую команду красно-белых так и не сыграл. Выступал также за «Томь» и «Москву». В сборную России вызывался с 2013 по 2017 год.

Источник: Тарасов сломал ногу и выбыл на длительный срок