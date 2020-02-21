Погорелов: на «Газпром Арене» присутствуют снайперы, если на матче первые лица государства

Журналист и комментатор Фёдор Погорелов рассказал об особенностях домашнего стадиона «Зенита» «Газпром Арена», на котором он проводит экскурсии.



«Часть стадиона, которая поразила меня больше всего? Красивые металлические поперечины, внутри которых стоят снайперы, если на матче присутствуют первые лица государства. Все смотрят вниз, поэтому не замечают их во время игры, но я приоткрываю завесу тайны. Конечно, перед прилётом Путина на открытие Кубка конфедераций исследовали весь стадион, опрашивали каждого садового гномика. За полчаса до прилёта нашли дверь, которой не было ни на одном из планов. Вот там, думаю, ответственные люди немножечко поседели.



Что касается реакции людей, они смеются. Дальше я перехожу к кадру, открывшему трансляции из Казани, потому что раньше и сейчас, когда играют на стадионе «Центральный», режиссёр трансляции умел сделать перевод фокуса с вывески «Цирк», который между стадионом и Кремлём, на поле. В буковках «Цирк» стояли снайперы, когда на «Центральный» приходил Минтимер Шаймиев. Получается тонкая футбольная двойка о снайперах», – цитирует Погорелова Sports.ru.

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