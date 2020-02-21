«Ювентус» планирует купить Жезуса у «Манчестер Сити» за € 70 млн
Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус летом может стать игроком «Ювентуса», сообщает Tuttosport.
По информации источника, лично главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заинтересован в форварде сборной Бразилии. Утверждается, что в команде не будут препятствовать уходу игрока в связи с отстранением клуба от еврокубков на два сезона. Клуб подвергнется большим финансовым нагрузкам, поэтому «Манчестер Сити» нужно сокращать расходы. Англичане оценивают 22-летнего футболиста в € 70 млн.
Контракт бразильского форварда с «Манчестер Сити» рассчитан до 2023 года.
Габриэл Жезус принял участие в 22 матчах чемпионата Англии в этом сезоне. Нападающий забил 9 голов и стал автором 4 результативных передач.
Жезус: на тренировках «Манчестер Сити» я чаще забиваю пенальти
Читайте также
- 21 февраля 2020
-
17:02
-
16:59
-
16:42
-
16:32
-
16:25
-
16:11
-
16:04
-
15:58
-
15:50
-
15:41
-
15:26
-
15:06
-
15:04
-
14:43
-
14:33
-
14:19
-
14:04
-
14:03
-
13:48
-
13:39
-
13:33
-
13:25
-
13:17
-
12:45
-
12:45
-
12:32
-
12:32
-
12:20
-
12:05
-
11:59
-
11:47
-
11:47
-
11:37
-
11:29
-
11:18
Партнерский контент