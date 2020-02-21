«Ювентус» планирует купить Жезуса у «Манчестер Сити» за € 70 млн

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус летом может стать игроком «Ювентуса», сообщает Tuttosport.

По информации источника, лично главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заинтересован в форварде сборной Бразилии. Утверждается, что в команде не будут препятствовать уходу игрока в связи с отстранением клуба от еврокубков на два сезона. Клуб подвергнется большим финансовым нагрузкам, поэтому «Манчестер Сити» нужно сокращать расходы. Англичане оценивают 22-летнего футболиста в € 70 млн.

Контракт бразильского форварда с «Манчестер Сити» рассчитан до 2023 года.

Габриэл Жезус принял участие в 22 матчах чемпионата Англии в этом сезоне. Нападающий забил 9 голов и стал автором 4 результативных передач.