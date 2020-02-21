Германия победила Францию на Кубке Легенд — 10:6. Кураньи сделал пента-трик

Сборная Германии одержала победу в матче Кубка Легенд—2020 с национальной командой Франции. Итоговый счёт — 10:6.



Главным героем встречи стал немецкий нападающий Кевин Кураньи, известный в России по выступлениям за московское «Динамо». Он оформил пента-трик. Также за Германию забили Райх, Троховски, Вош, Ханке и Какау.



Французы, которые в определённый момент матча вели со счётом 4:1, ответили хет-триком Синама Понголя, дублем Пикьона и голом Камеля.



В предыдущем матче сборная Испании одержала победу над командой Португалии со счётом 5:3. Также сегодня состоятся встречи между Францией и Германией (15:00 мск), Россией и Турцией (16:00 мск) и сборной звёзд и Нидерландами (17:00 мск).



Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Шесть команд поделены на две группы, после группового этапа проводятся матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проводятся в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.

Дубль Морьентеса помог Испании победить Португалию в матче Кубка Легенд