Главный тренер «ЛА Гэлакси»: любой клуб хотел бы заполучить Месси, но контактов не было

Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Гильермо Баррос Скелотто прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой американский клуб вступил в переговоры с представителями капитана «Барселоны» Лионеля Месси. Ранее утверждалось, что «Лос-Анджелес Гэлакси» хочет подписать аргентинца, а руководство клуба уже контактировало с отцом футболиста.

«Нет ничего, нечего говорить. Безусловно, любой клуб хотел бы заполучить Месси. Но у нас не было никаких контактов», — цитирует Скелотто ESPN Deportes.

Ранее за «Лос-Анджелес Гэлакси» выступал шведский форвард Златан Ибрагимович. Он покинул клуб MLS во время зимнего трансферного окна и перешёл в «Милан» в качестве свободного агента. После этого клуб из Калифорнии подписал контракт с мексиканским форвардом Хавьером Эрнандесом, выступавшим за «Севилью».