Левандовски: задумался о переходе в «Манчестер Юнайтед», когда мне позвонил Фергюсон

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски вспомнил, как в 2012 году его хотел заполучить «Манчестер Юнайтед».

«После двух лет в дортмундской «Боруссии» у меня состоялся разговор с сэром Алексом Фергюсоном. В то время я действительно рассматривал возможность перехода в «Манчестер Юнайтед». Задумался об этом из-за Фергюсона и потому что это «Манчестер Юнайтед».

Руководство «Боруссии» ответило отказом. Это был первый раз, когда я думал о трансфере. Когда молодой игрок получает звонок от сэра Алекса, это нечто потрясающее. Это был особенный день», — приводит слова Левандовского The Guardian.

Роберт выступал за «Боруссию» с 2010 по 2014 год, после чего на правах свободного агента подписал контракт с «Баварией».