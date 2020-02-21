Платини: полиция искала у меня картину Пикассо. Писали, что я получил её от Путина

Бывший президент УЕФА Мишель Платини прокомментировал слухи, согласно которым он получил в подарок от президента РФ Владимира Путина картину Пабло Пикассо за голос в пользу России при выборе страны проведения чемпионата мира 2018 года.

«Французская полиция проверяла, нет ли у меня дома картины Пикассо. Британские таблоиды писали, будто я получил её в подарок от Путина. Это просто невероятно. Понятно же, что всё это ложь», — приводит слова Платини The Times.

В 2015 году Комитет ФИФА по этике принял решение об отстранении на восемь лет от футбольной деятельности бывшего главы УЕФА Платини и президента ФИФА Йозефа Блаттера. Это решение было принято после расследования, в ходе которого был обнаружен санкционированный Блаттером крупный денежный перевод — около € 2 млн — на имя Платини. В 2016 году Платини оставил пост президента УЕФА. Срок его отстранения истёк в октябре 2019 года.