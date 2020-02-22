Полузащитник «Лилля» Саншеш рассказал, как сорвался его переход из «Баварии» в «ПСЖ»

22-летний португальский полузащитник мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеш, играющий на правах аренды за французский «Лилль», рассказал, что год назад мог играть в другом клубе чемпионата Франции.
«Я разговаривал с Антеро Энрике [бывший спортивный директор «Баварии»]. Он говорил с моим агентом Жорже Мендешом. У нас был хороший разговор. Все было готово. Он сказал мне: «Завтра ты летишь в Париж». Я сказал «Окей» и отправился домой собирать свои вещи. А на следующий день после тренировки Нико Ковач сказал мне: «Ты никуда не уезжаешь!».
Я остался. И не играл. Спустя время я потерял своё место в сборной. Тем не менее, я был хорош в тренировках. Был одним из лучших. В интервью Никлас Зуле говорил: «Ренато всегда один из лучших на тренировках», — приводит слова Саншеша Goal.
В текущем сезоне Ренато Саншеш принял участие в 30 матчах за «Лилль», в которых отметился 3 забитыми мячами.
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