Соболев забивал головой, фанат примерил шлем гладиатора. Фото разгромной победы «Спартака»

22 февраля в Москве на стадионе «Открытие Арена» «Спартак» в товарищеском матче одержал победу над «Пахтакором». Встреча завершилась со счётом 4:0.
На 22-й минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев. Через 5 минут форвард Эсекьель Понсе упрочил преимущество московской команды в счёте. На 84-й минуте нападающий красно-белых Джордан Ларссон забил третий гол. Через 4 минуты полузащитник Гус Тиль установил итоговый счёт.
Московский «Спартак» набрал в 19 матчах 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является набравший в 19 матчах 45 очков петербургский «Зенит».
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Пахтакор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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