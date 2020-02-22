Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тарасов — о переломе ноги: я не сдаюсь, как вы поняли. Это и есть жизнь. Это и есть спорт

Тарасов — о переломе ноги: я не сдаюсь, как вы поняли. Это и есть жизнь. Это и есть спорт
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о настрое после перелома ноги, который он получил на тренировке.

«Вчера был жёсткий момент, независящий от меня, и от этого было ещё тяжелее. Но прошли сутки, я принял ситуацию и осознал, что произошло. Я не держу никаких обид, так как произойти это может с каждым, да и вернуть время назад нельзя.

Спасибо всем за человеческую поддержку! Я рад, что меня окружают люди, которые в любой ситуации остаются ими.

Я не сдаюсь, как вы поняли. Это и есть жизнь. Это и есть спорт. Поэтому не каждый попадает в спортивную деятельность и не каждого отбирает туда жизнь. Меня ещё больше это мотивирует, и я ещё оправдаю ожидания важных мне людей. И не такое случается в футболе.

Уже готов к быстрому восстановлению», — написал 32-летний футболист на своей странице в «Инстаграме».

«Рубин» не планирует расторгать контракт с Тарасовым из-за перелома ноги
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020