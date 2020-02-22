Тарасов — о переломе ноги: я не сдаюсь, как вы поняли. Это и есть жизнь. Это и есть спорт

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о настрое после перелома ноги, который он получил на тренировке.

«Вчера был жёсткий момент, независящий от меня, и от этого было ещё тяжелее. Но прошли сутки, я принял ситуацию и осознал, что произошло. Я не держу никаких обид, так как произойти это может с каждым, да и вернуть время назад нельзя.

Спасибо всем за человеческую поддержку! Я рад, что меня окружают люди, которые в любой ситуации остаются ими.

Я не сдаюсь, как вы поняли. Это и есть жизнь. Это и есть спорт. Поэтому не каждый попадает в спортивную деятельность и не каждого отбирает туда жизнь. Меня ещё больше это мотивирует, и я ещё оправдаю ожидания важных мне людей. И не такое случается в футболе.

Уже готов к быстрому восстановлению», — написал 32-летний футболист на своей странице в «Инстаграме».