Брайтвайт: не буду стирать одежду после объятий с Месси

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт дал комментарий после дебюта за сине-гранатовых. Датчанин провёл около 30 минут в домашнем матче 25-го тура с «Эйбаром» (5:0).

«Не буду стирать одежду после объятий с Месси. Признаюсь, неделю назад я даже не думал, что буду играть за «Барселону». Лео поздравил меня после финального свистка. Он отличный парень. Он хочет, чтобы мне было комфортно. Месси искал меня передачами, когда я вышел на поле.

В детстве смотрел по телевизору, как футболисты дебютируют за «Барселону». Думал, насколько особенными являются эти моменты. Внезапно оказаться здесь и получить такой приём от фанатов — это было впечатляюще», — приводит слова 28-летнего футболиста Goal.

Напомним, «Барселона» заполучила Брайтвайта, заплатив «Леганесу» отступные в размере € 18 млн.