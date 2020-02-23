Сетьен: Месси делает то, на что не способны другие

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал игру команды в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром». Каталонская команда победила со счётом 5:0, четыре гола на свой счёт записал Лионель Месси.

«Матч, в котором бы у нас получилось всё, должен был рано или поздно состояться. В других играх мы действовали верно, но не до конца реализовывали моменты. Сегодня мы трижды забили до перерыва, это нас успокоило. Так, как сегодня Месси играет 14-15 лет и продолжит в том же духе. Он лучший игрок мира, и его присутствие ощутимо всегда. Если он не забивает, то отдаёт голевые передачи. Лео делает то, на что не способны другие. Ещё отмечу игру Брайтвайта. Думаю, это хороший трансфер», — цитирует Сетьена Marca.