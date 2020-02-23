Матч ЛЕ «Интер» — «Лудогорец» могут перенести или провести без зрителей из-за коронавируса

Второй матч 1/16 финала Лиги Европы «Интер» — «Лудогорец» находится под угрозой переноса из-за коронавируса в Италии. Организаторы рассматривают также возможность проведения встречи без зрителей, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее из-за распространения вируса в стране были отменены три матча 25-го тура Серии А. На этот момент количество подтвержденных фактов инфицирования в Италии достигло 79 случаев. От болезни уже умерло два человека.

Встреча «Интер» — «Лудогорец» запланирована на 27 февраля, начало — в 23:00 мск. Матч должен пройти в Милане на стадионе «Сан-Сиро». В первой встрече победу одержала итальянская команда — 2:0.

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