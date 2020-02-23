Сульшер: Бруну Фернандеш сочетает в себе черты Скоулза и Верона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высоко оценил игру новичка команды Бруну Фернандеша в матче 27-го тура с «Уотфордом» (3:0). Португалец принял непосредственное участие во всех трёх голах своей команды. Он заработал и реализовал пенальти, ассистировал Мэйсону Гринвуду, а также начал голевую атаку, которую завершил Антони Марсьяль.

«Учитывая нынешнее состояние рынка, я думаю, что в лице Фернандеша мы провернули хорошую сделку. Он перешёл в наш клуб и сразу начал приносить пользу. Его приход всем придал энергии, это гораздо важнее, чем просто подписать игрока.

С первого дня чувствовалось, что он уже является частью «Манчестер Юнайтед». Он сразу хотел брать игру на себя. Многим новичкам нужно время, он же сразу чувствовал уверенность.

На мой взгляд, он сочетает в себе черты Скоулза и Верона. Темперамент Верона и его класс, а также игровые качества Скоулза. Бруну сразу проявил себя, он берёт на себя игру, постоянно просит пас, диктует ритм игры. Кроме того, он фантастически исполнил пенальти», — приводит слова Сульшера Sky Sports.