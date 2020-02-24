Неймар получил красную карточку впервые с октября 2017 года

В заключительном матче 26-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» в Париже на стадионе «Парк де Пренс» принимал «Бордо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
В конце первого тайма в добавленное время 28-летний бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар получил жёлтую карточку за неспортивное поведение, а в добавленное время ко второму тайму, получив второе предупреждение за грубый фол на полузащитнике «Бордо» Юссуфе Сабали, он был удалён с поля.
Последний раз Неймар получал красную карточку в октябре 2017 года в матче чемпионата Франции сезона-2017/2018 с «Марселем» (2:2), получив предупреждения на 85-й и 87-й минутах.
В текущем сезоне Неймар принял участие в 19 матчах во всех турнирах и отметился 16 забитыми мячами и 10 результативными передачами.
«ПСЖ» с 65 очками лидирует в чемпионате Франции. «Марсель», занимающий второе место, отстаёт от парижан на 13 очков.
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