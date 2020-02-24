Гвардиола: восхищаюсь «Реалом». Это клуб, которому мы хотим подражать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о «Реале» в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдёт 26 февраля в Мадриде.



«Я восхищаюсь этим клубом. Их футболисты столько раз играли в финале Лиги чемпионов, и я не знаю, сколько раз суммарно они поднимали над головой трофей. У нас не так много победителей Лиги чемпионов. Но нам нужно желание выиграть этот турнир, мы должны быть собой в течение 180 минут.



«Реал» – клуб, которому мы хотим подражать. Я хочу выйти после матча и сказать: «Мы были собой». Это самая важная вещь в таких турнирах. Мы должны показать себя на одном из самых больших и престижных стадионах. Потом мы постараемся забить несколько голов. Если не получится, мы поздравим их и попытаемся прибавить к следующему разу», — цитирует Гвардиолу Goal.com.

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