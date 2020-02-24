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Уткин: от всей души желаю «Спартаку» вылететь в первый дивизион

Уткин: от всей души желаю «Спартаку» вылететь в пе
Уткин: от всей души желаю «Спартаку» вылететь в первый дивизион
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о перспективах московского «Спартака» в оставшейся части нынешнего сезона.

«Как настоящий болельщик «Спартака» в детстве по заветам папы я должен сказать, что от всей души желаю клубу вылететь в первый дивизион. Потому что когда это случилось в предыдущий раз (в 1976 году. – Прим. «Чемпионата»), он очистился и стал «Спартаком» как таковым.

Если говорить серьёзно, я ни секунды не верю, что «Спартак» вылетит в первый дивизион. Он закончит сезон ни шатко ни валко. Потому что, даже если всё будет хорошо, большая команда – а «Спартак» себя считает большой командой, и сейчас не важно, что мы о нём считаем – не живёт без больших задач», — сказал Уткин в ролике на канале Тимура Журавеля в YouTube.

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