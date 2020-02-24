Уткин: от всей души желаю «Спартаку» вылететь в первый дивизион
Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о перспективах московского «Спартака» в оставшейся части нынешнего сезона.
«Как настоящий болельщик «Спартака» в детстве по заветам папы я должен сказать, что от всей души желаю клубу вылететь в первый дивизион. Потому что когда это случилось в предыдущий раз (в 1976 году. – Прим. «Чемпионата»), он очистился и стал «Спартаком» как таковым.
Если говорить серьёзно, я ни секунды не верю, что «Спартак» вылетит в первый дивизион. Он закончит сезон ни шатко ни валко. Потому что, даже если всё будет хорошо, большая команда – а «Спартак» себя считает большой командой, и сейчас не важно, что мы о нём считаем – не живёт без больших задач», — сказал Уткин в ролике на канале Тимура Журавеля в YouTube.
Шансы «Спартака» вылететь в ФНЛ в 33 раза выше, чем на чемпионство. Эксперты сошли с ума?
«Спартак» может выиграть Кубок России и отправиться в лучшую лигу мира. Обзор унизительных котировок букмекеров.
Читайте также
- 24 февраля 2020
-
16:44
-
16:18
-
15:56
-
15:43
-
15:30
-
14:58
-
14:50
-
14:31
-
14:29
-
14:11
-
14:03
-
13:44
-
13:42
-
13:37
-
13:10
-
13:00
-
12:44
-
12:38
-
12:20
-
12:18
-
11:57
-
11:39
-
11:31
-
11:20
-
10:55
-
10:54
-
10:34
-
10:27
-
10:17
-
10:16
-
09:44
-
09:38
-
09:17
-
08:21
-
05:01
Партнерский контент