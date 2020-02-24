Джеррард: команды не могут играть на уровне «Ливерпуля» без футболиста вроде Хендерсона

Бывший футболист «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ныне занимающий пост главного тренера «Рейнджерс», поделился мнением о нынешнем капитане красных полузащитнике Джордане Хендерсоне.



«Есть футболисты, находящиеся в боевой готовности каждый день. Я ценил силу и физику Джордана, когда тренировался с ним. Некоторые играют за себя, он же делает грязную работу, борется на подборе, пробегает 12 или 13 километров каждую субботу и среду, вновь и вновь. Команды не могут играть на уровне «Ливерпуля» без футболиста вроде Хендерсона. Очевидно, он выиграет Премьер-лигу. Я смотрю на него и думаю: везёт тебе.



Сейчас Хендерсон обладает нужной уверенностью. Он поднял над головой кубок Лиги чемпионов. В этом ни капли моих заслуг, он достиг всего сам, но я помню наш разговор в Лос-Анджелесе некоторое время назад. Он не был уверен в своём будущем в клубе. Помню, как сказал ему, чтобы он не сдавался и что у него всё будет хорошо в «Ливерпуле». Я знал, что он чувствовал и что он получил бы в клубе», — цитирует Джеррарда Daily Mail.

Джеррард: подхожу ли на должность тренера «Ливерпуля» прямо сейчас? Возможно, нет