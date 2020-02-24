Джеррард: команды не могут играть на уровне «Ливерпуля» без футболиста вроде Хендерсона

Бывший футболист «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ныне занимающий пост главного тренера «Рейнджерс», поделился мнением о нынешнем капитане красных полузащитнике Джордане Хендерсоне.
«Есть футболисты, находящиеся в боевой готовности каждый день. Я ценил силу и физику Джордана, когда тренировался с ним. Некоторые играют за себя, он же делает грязную работу, борется на подборе, пробегает 12 или 13 километров каждую субботу и среду, вновь и вновь. Команды не могут играть на уровне «Ливерпуля» без футболиста вроде Хендерсона. Очевидно, он выиграет Премьер-лигу. Я смотрю на него и думаю: везёт тебе.
Сейчас Хендерсон обладает нужной уверенностью. Он поднял над головой кубок Лиги чемпионов. В этом ни капли моих заслуг, он достиг всего сам, но я помню наш разговор в Лос-Анджелесе некоторое время назад. Он не был уверен в своём будущем в клубе. Помню, как сказал ему, чтобы он не сдавался и что у него всё будет хорошо в «Ливерпуле». Я знал, что он чувствовал и что он получил бы в клубе», — цитирует Джеррарда Daily Mail.
- 24 февраля 2020
-
18:03
-
17:59
-
17:49
-
17:34
-
17:22
-
17:16
-
16:53
-
16:51
-
16:44
-
16:18
-
15:56
-
15:43
-
15:30
-
14:58
-
14:50
-
14:31
-
14:29
-
14:11
-
14:03
-
13:44
-
13:42
-
13:37
-
13:10
-
13:00
-
12:44
-
12:38
-
12:20
-
12:18
-
11:57
-
11:39
-
11:31
-
11:20
-
10:55
-
10:54
-
10:34