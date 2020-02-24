Инсинье: Месси — лучший в мире, но Марадона священен для нас

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.

«Месси — лучший игрок в мире, я не сравниваю его с Марадоной. Диего является всем для нас. Мы не сравниваем их, для нас Марадона священен. А Лео — лучший сейчас.



Я чувствую ответственность, так как я капитан. У меня важная работа как на поле, так и вне его. Я благодарен тренеру, который поверил в меня. Я из Неаполя, поэтому знаю, насколько эмоциональными являются матчи Лиги чемпионов.



Нам не нужно бояться «Барселону». Мы можем добиться успешного результата. Мы играли с «Ливерпулем», выиграли у них и сыграли вничью», — приводит слова Инсинье Football Italia.

Матч «Наполи» — «Барселона» состоится завтра, 25 февраля.