Тульский «Арсенал» обыграл «Аланию» в товарищеском матче

Тульский «Арсенал» в товарищеском матче обыграл владикавказскую «Аланию» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Турции, где российские клубы проводят учебно-тренировочный сбор.

Победу «канонирам» принесли голы Кингса Кангва и Владислава Пантелеева.

«Арсенал» (Тула) — «Алания» (Владикавказ) — 2:0 (1:0)

Голы: Кангва, 14, Пантелеев, 47.

«Арсенал», набрав 25 очков в 19 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ тульский клуб проведёт 1 марта на выезде с «Сочи». Лидером турнира является «Зенит» (45).

Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020

«Алания», набрав 43 очка в 18 турах, занимает второе место в турнирной таблице Профессиональной футбольной лиги в зоне «Юг».