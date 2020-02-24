Тульский «Арсенал» обыграл «Аланию» в товарищеском матче
Тульский «Арсенал» в товарищеском матче обыграл владикавказскую «Аланию» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Турции, где российские клубы проводят учебно-тренировочный сбор.
Победу «канонирам» принесли голы Кингса Кангва и Владислава Пантелеева.
«Арсенал» (Тула) — «Алания» (Владикавказ) — 2:0 (1:0)
Голы: Кангва, 14, Пантелеев, 47.
«Арсенал», набрав 25 очков в 19 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ тульский клуб проведёт 1 марта на выезде с «Сочи». Лидером турнира является «Зенит» (45).
Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020
«Алания», набрав 43 очка в 18 турах, занимает второе место в турнирной таблице Профессиональной футбольной лиги в зоне «Юг».
Тульский «Арсенал» в присутствии Черчесова сыграл вничью с чемпионом Казахстана
Читайте также
- 24 февраля 2020
-
19:45
-
19:31
-
19:15
-
19:08
-
18:49
-
18:43
-
18:31
-
18:18
-
18:03
-
17:59
-
17:49
-
17:34
-
17:22
-
17:16
-
16:53
-
16:51
-
16:44
-
16:18
-
15:56
-
15:43
-
15:30
-
14:58
-
14:50
-
14:31
-
14:29
-
14:11
-
14:03
-
13:44
-
13:42
-
13:37
-
13:10
-
13:00
-
12:44
-
12:38
-
12:20
Партнерский контент