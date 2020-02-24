«Арсенал» не договорился с Обамеянгом о продлении контракта

Лондонский «Арсенал» не сумел договориться о продлении контракта с габонским нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом, утверждает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

«Переговоры о продлении контракта между «Арсеналом» и Обамеянгом зашли в тупик. Нападающий может покинуть клуб летом. «Интер» внимательно следит за ситуацией и готов сделать предложение, если Лаутаро Мартинес перейдёт в «Барселону», — написал Скира.

В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг принял участие в 25 матчах Премьер-лиги, в которых стал автором 17 забитых мячей и одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

Лондонский «Арсенал», набрав 37 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.