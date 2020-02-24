«Арсенал» не договорился с Обамеянгом о продлении контракта
Лондонский «Арсенал» не сумел договориться о продлении контракта с габонским нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом, утверждает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
«Переговоры о продлении контракта между «Арсеналом» и Обамеянгом зашли в тупик. Нападающий может покинуть клуб летом. «Интер» внимательно следит за ситуацией и готов сделать предложение, если Лаутаро Мартинес перейдёт в «Барселону», — написал Скира.
В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг принял участие в 25 матчах Премьер-лиги, в которых стал автором 17 забитых мячей и одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
Лондонский «Арсенал», набрав 37 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Обамеянг посетил матч с «Шеффилдом» в балахоне из норки от Louis Vuitton за € 21 тыс.
Читайте также
- 25 февраля 2020
-
00:19
- 24 февраля 2020
-
23:44
-
23:34
-
23:32
-
23:25
-
23:22
-
22:57
-
22:54
-
22:40
-
22:27
-
22:20
-
22:11
-
22:03
-
22:03
-
21:45
-
21:23
-
21:15
-
21:07
-
20:54
-
20:39
-
20:24
-
20:08
-
20:00
-
19:49
-
19:45
-
19:31
-
19:15
-
19:08
-
18:49
-
18:43
-
18:31
-
18:18
-
18:03
-
17:59
-
17:49
Партнерский контент