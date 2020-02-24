Вейналдум открыл счёт ударом головой в матче с «Вест Хэмом»

Голландский полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум забил гол в матче 27-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед».

Футболист отправил мяч в ворота соперника ударом головой после навеса с фланга в исполнении Трента Александер-Арнольда.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед» проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживает матч арбитр Джонатан Мосс. Ему ассистируют судьи на линиях Марк Перри и Эдвард Смарт. Резервный судья — Ли Мэйсон. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед».

«Ливерпуль», набрав 76 очков, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — на 19 очков и имея один матч в запасе. «Вест Хэм» (24) находится в зоне вылета, на 18-м месте.