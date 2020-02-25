Ван дер Варт — об ошибках Орлова: не так уж плохо, с моей фамилией это случается постоянно

Бывший полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт прокомментировал ошибочное произношение его фамилии в исполнении комментатора Геннадия Орлова.



«Не так уж и плохо, с моей фамилией это случается постоянно. Меня зовут Рафаэль фан дер Фаарт, но в Англии постоянно говорили «фан де Ферт», а в Испании «ван де Ват». Но меня это не беспокоит, понимаю, что в разных языках любое имя может звучать иначе», — сказал ван дер Варт в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Григорию Телингатеру.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ван дер Варт также выступал за «Аякс», «Гамбург», «Реал», «Бетис», «Мидтъюлланд» и «Эсбьерг». За сборную Нидерландов сыграл 109 матчей и забил 25 мячей.