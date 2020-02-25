Ван дер Варт — об ошибках Орлова: не так уж плохо, с моей фамилией это случается постоянно
Бывший полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт прокомментировал ошибочное произношение его фамилии в исполнении комментатора Геннадия Орлова.
«Не так уж и плохо, с моей фамилией это случается постоянно. Меня зовут Рафаэль фан дер Фаарт, но в Англии постоянно говорили «фан де Ферт», а в Испании «ван де Ват». Но меня это не беспокоит, понимаю, что в разных языках любое имя может звучать иначе», — сказал ван дер Варт в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Григорию Телингатеру.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ван дер Варт также выступал за «Аякс», «Гамбург», «Реал», «Бетис», «Мидтъюлланд» и «Эсбьерг». За сборную Нидерландов сыграл 109 матчей и забил 25 мячей.
Читайте также
- 25 февраля 2020
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:35
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:48
-
07:21
-
07:05
-
06:41
-
03:50
-
02:52
-
01:55
-
01:38
-
00:55
-
00:48
-
00:34
-
00:28
-
00:25
-
00:19
- 24 февраля 2020
-
23:44
-
23:34
-
23:32
-
23:25
-
23:22
-
22:57
-
22:54
-
22:40
-
22:27
-
22:20
-
22:11
-
22:03
-
22:03
-
21:45
Партнерский контент