Тьяго Силва и Андер Эррера из-за травм пропустят ответный матч «ПСЖ» с «Боруссией» в ЛЧ

35-летний бразильский центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва и 30-летний испанский полузащитник Андер Эррера выбыли из-за травм, полученных в игре 26-го тура чемпионата Франции с «Бордо» (3:2).

На восстановление Силвы потребуется 3 недели, а Эррере – 3 месяца, сообщается на официальном сайте «ПСЖ». Таким образом, оба игрока пропустят ответный матч 1/8 Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Напомним, первая встреча завершилась поражением парижан в гостях со счётом 1:2.

Также из-за дисквалификации игру с «Боруссией» пропустят полузащитник Марко Верратти и защитник Тома Мёнье.

Ответный матч «ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд состоится 11 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало встречи – 23:00 мск.